CARisma-JAPANは、軽キャンピングカー「TINY」をキット化し、全国の自動車店向けにキット販売を開始しました。 CARisma-JAPAN「TINY」キット CARisma-JAPANは、軽キャンピングカー「TINY」をキット化し、全国の自動車店向けにキット販売を開始。これにより、販売店は新たな製造の投資を必要とせず、自社で組み立て、販売が可能となり、急成長するアウトドア・車中泊市場に対応できるようになります。※ベース車はスズキ