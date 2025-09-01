ヤクルトの高津臣吾監督（56）が今季限りで退任することが分かった。2年連続の5位で迎えた就任6年目の今季は主力選手に故障者が相次ぎ、ベストの布陣を組めない中で低迷を続けた。現在、借金23の最下位。8月31日に優勝の可能性が完全消滅した。球団は21、22年にリーグ連覇に導いた高津監督の手腕を高く評価する一方、23年以降はチームが低迷。23、24年は2年連続の5位に終わり、球団は昨年9月に1年契約で続投を要請したが、球団