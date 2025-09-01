ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「さんま祭り」を2025年9月7日(日)に宮城県名取市閖上にて開催します。 第40回「さんま祭り」  日時： 2025年9月7日(日)朝6時〜会場： ゆりあげ港朝市(宮城県名取市閖上東3丁目5-1)参加費： 無料さんま配布： 約2,000匹 ゆりあげ港(みなと)朝市協同組合は、秋のイベント「さんま祭り」を2025年9月7日(日)に宮城県名取市閖上にて開催。■2年ぶ