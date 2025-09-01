デベロップは、群馬県渋川市にコンテナホテル「HOTEL R9 The Yard 渋川」を2025年9月28日(日)に開業予定！ HOTEL R9 The Yard 渋川  施設場所： 群馬県渋川市渋川1272-4オープン日： 2025年9月28日(日)予定予約受付開始日： 2025年9月19日(金)15:00予定アクセス： 【お車】関越自動車道「渋川伊香保IC」より車で約5分【電車】JR上越線・吾妻線「渋川駅」より徒歩約10分、タクシーで約4分駐車場