スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさんらを乗せた船が8月31日、パレスチナ自治区ガザに支援物資を届けるためスペインの港から出航しました。グレタさんは2025年6月に次いで2回目となります。環境活動家のグレタさんらは8月31日、イスラエルによる物資の搬入制限で深刻な食糧不足となっているガザ地区に支援物資を届けるためスペイン・バルセロナの港から出航しました。グレタさんは出発前に会見で「人々が生きるための手