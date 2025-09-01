31日午後、沖縄県恩納村の万座ビーチ近くの海で、スキューバダイビング中の男性インストラクターと、男性客が行方不明になった。いずれも台湾籍の20代。2人は意識不明の状態で海中の洞窟内から救助され、搬送先の病院で死亡が確認された。名護海上保安署は事故の原因を調べている。海保によると、インストラクターと客4人の計5人でダイビングを始めた後、2人が行方不明となった。現場は万座ビーチの北約800メートル。当時は晴