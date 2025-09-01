ロサンゼルスで1952年創業、屋根上の巨大ドーナツ看板で有名な「ランディーズドーナツ」が、国内2号店を新宿駅構内「EATo LUMINE」に2025年9月17日オープン♡テイクアウト専門店として、毎日手作りのドーナツ30種類以上や限定商品をお届け。ふわふわの生地に彩り豊かなトッピングで、甘さも見た目も楽しめるLAの本格スイーツ体験をぜひ味わってみてください。 新宿で楽しむLA本場ド