プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「鍋で炊く乾物の旨み炊き込みご飯」 「鮭の中骨缶と豆のトマト煮」 「コク旨常備菜！切り干し大根・ヒジキ、ツナのサラダ」 の全3品。 9月1日は防災の日。ちなんで、乾物や缶詰など保存食を使ってできる料理をそろえました。【主食】鍋で炊く乾物の旨み炊き込みご飯 ご飯は炊飯器がなくても鍋で炊けます。電気が止まったときや炊飯器が壊れたとき