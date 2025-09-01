国内外から40チーム以上が参加するカジキ釣りの国際大会がきのう(31日)までの3日間、茨城県沖で開かれました。釣り上げられたカジキの中で最も大きかったのは…。先月29日からきのうまでの3日間、茨城県の大洗町やひたちなか市で行われたのは、カジキ釣りの国際大会です。大会期間中は、カジキの解体ショーや釣り体験などのイベントも行われ、子どもたちが楽しむ姿もみられました。カジキ釣りの国際大会は今回が4回目の開催で、ア