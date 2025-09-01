◆米大リーグドジャース１―６Ｄバックス（３０日、米カリフォルニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）ドジャース・大谷翔平投手（３１）が３０日（日本時間３１日）の本拠地・Ｄバックス戦に「１番・ＤＨ」で出場したが、５回に味方のボーンヘッドによる“幻の犠飛”で打点を逃し、３打数無安打１四球で連続試合安打は３で止まった。チームは拙攻拙守の連続と王者らしからぬ戦いで２連敗。同地区２位のパドレスに１ゲーム