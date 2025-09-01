バンダイナムコヌイは、ぬいコレのぷりぬいシリーズに新しく仲間入りした、ボール入りぬいぐるみシリーズ「ぷりぬいぽんぽん」からNHK『いないいないばあっ！』「ワンワン」を2025年11月に発売します。 バンダイナムコヌイ「ぷりぬいぽんぽん」 種類数：全1種発売日：2025年11月予定発売元：バンダイナムコヌイ バンダイナムコヌイは、ぬいコレのぷりぬいシリーズに新しく仲間入りした、ボール入りぬいぐるみ