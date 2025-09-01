埼玉・熊谷市の利根川に慶応大学のものとみられるグライダーが墜落し、操縦していた学生とみられる20代くらいの女性が死亡しました。川の中州とみられる陸地で、機体がバラバラになって壊れています。31日正午ごろ、埼玉・熊谷市で「グライダーが利根川内に墜落した」と目撃者から通報がありました。グライダーは慶応大学所有の機体とみられ、操縦していた学生とみられる20代くらいの女性が死亡しました。現場付近では大学生による