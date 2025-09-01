長野・諏訪市で軽トラックが乗用車などに相次いで衝突する事故があり、6人が搬送され、1人が意識不明の重体です。31日午前、諏訪市の湖岸通りで追突事故を起こした軽トラックが、100メートルほど先で反対から来た軽乗用車と正面衝突しました。全部で5台が関係し、6人が病院に搬送されました。軽トラックを運転していた70歳の男性が胸の骨を折るなどし意識不明の重体、正面衝突された軽乗用車に乗っていた86歳の男性と83歳の女性が