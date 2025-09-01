イングランド・プレミアリーグのブライトンに所属する日本代表ＭＦ三笘薫（２８）が、３１日に行われたホームでのマンチェスター・シティー戦で決勝アシストを決める大活躍を見せ、２―１の劇勝をもたらした。スタメン出場した三笘は再三にわたって相手ゴールを脅かすと、１―１で迎えた後半４４分に大仕事をやってのける。カウンターからパスを受けると、前線へ最高のタイミングでスルーパスを供給。抜け出したＦＷブラジャン