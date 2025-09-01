8月31日（日）に行われた熊本県八代市長選挙の得票は以下の通り 無所属新人小野泰輔候補（51）36,641票＜当選＞得票率62.51％ 無所属現職中村博生候補（66）21,973票得票率37.48％ ※9月1日（月）午前0時39分確定