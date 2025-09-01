プレミアリーグ第3節ブライトン対マンチェスター・シティの一戦が行われた。ホームのブライトンは日本代表の三笘薫が先発。アウェイのシティは大怪我から復帰したロドリが先発復帰、ディフェンスラインではマテウス・ヌネス、アヴドゥコディル・クサノフが今季初先発となった。2022年にシティに加入したアーリング・ハーランドはこの試合がプレミアリーグ100試合目となった。シティのファーストシュートはハーランド。中盤でオマル