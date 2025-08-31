フェラーリのルイス・ハミルトンが、F1オランダGPのレース後にFIAから調査を受けることになった。グリッド7番手からスタートしたハミルトンは、レース開始前に行われたピットエントリーでのイエローフラッグ違反の疑いが持たれている。現時点では具体的な違反内容は明らかになっていないが、レース終了後に審議を行うことを発表した。ハミルトンは、グリッドへ向かうレコノサンス・ラップ中にイエローフラッグが振られたにもかかわ