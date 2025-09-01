マンチェスター・シティ戦でプレーするブライトンの三笘薫＝ブライトン（AP＝共同）【ブライトン（英国）共同】サッカーのイングランド・プレミアリーグで31日、ブライトンの三笘薫はホームのマンチェスター・シティー戦で1―1の後半44分に決勝点をアシストし、フル出場した。チームは2―1で逆転勝ちした。