9月1日は「防災の日」。地震や台風などの災害は、特別なことではなく今この瞬間に起こるかもしれない出来事です。そんな「もしも」のとき、避難所には行かず、自宅にとどまる「在宅避難」という方法も。実際、避難所は収容人数に限りがあり、多くの人が自宅での避難を余儀なくされます。より安全に自宅で過ごすため、今回は災害レスキューナースとして活動する辻直美さんに、在宅避難の備えと心得を伺いました。「在宅避難」はココ