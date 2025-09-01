中国とロシアが主導する安全保障などの枠組み、上海協力機構の首脳会議が中国の天津で開幕しました。歓迎式では、習近平国家主席が出迎え、ロシアのプーチン大統領、インドのモディ首相ら加盟国のほか、約20カ国の首脳らが出席しました。習氏は、挨拶の中で「上海協力機構は地域の平和と安定の維持、各国の発展繁栄を促進する責任がさらに重大になっている」と強調しました。また開幕に先立ち、習主席は各国と相次いで会談を行い、