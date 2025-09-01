天津港の貨物ヤードからモンゴル・ウランバートルに向け出発する中欧・中亜班列。（資料写真、天津＝新華社記者／趙子碩）【新華社天津8月31日】中国天津市は「一帯一路」の海路と陸路がつながる重要な港湾都市、中国と「一帯一路」沿線国を結ぶ六つの経済回廊の一つ「新ユーラシア・ランドブリッジ経済回廊」の重要な拠点であり、上海協力機構（SCO）関係国との間で活発な貿易往来がある。天津港は、中国と欧州を結ぶ国際貨物