ニュージーランドに敗れ、一礼する日本フィフティーン＝エクセター（ゲッティ＝共同）【エクセター（英国）共同】ラグビー女子のワールドカップ（W杯）イングランド大会は31日、エクセターなどで行われ、1次リーグC組で世界ランキング11位の日本代表は第2戦で3連覇を狙う同3位のニュージーランド代表に19―62で敗れて2連敗し、1試合を残して敗退が決まった。前半に先制トライを挙げたが、6トライを許して5―38で折り返した。2