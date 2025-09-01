[8.31 プレミアリーグ第3節 ブライトン 2-1 マンチェスター・C]プレミアリーグは31日、各地で第3節を開催した。ブライトンはMFジェームズ・ミルナーのゴールで追いつくと、MF三笘薫のアシストから逆転ゴールが生まれてマンチェスター・シティに2-1の逆転勝利を収めた。今季リーグ戦初勝利となっている。マンチェスター・Cは前半9分、MFオマル・マーモウシュのスルーパスでFWアーリング・ハーランドが最終ラインの背後に抜け出