【プレミアリーグ第3節】(AMEXスタジアム)ブライトン 2-1(前半0-1)マンチェスター・C<得点者>[ブ]ジェームズ・ミルナー(67分)、ブラヤン・グルダ(89分)[マ]アーリング・ハーランド(34分)<警告>[ブ]ヤン・ポール・ファン・ヘッケ(16分)、ヨエル・フェルトマン(77分)[マ]アブドゥコディル・フサノフ(63分)、ラヤン・アイト・ヌーリ(69分)└三笘薫が逆転アシスト!! “背番号20”ミルナーの6季ぶり弾で反撃始めたブライト