サステナブル・イノベーションズは、新たに「意味創造推論AIシステム」を開発しました。 サステナブル・イノベーションズ「意味創造推論AIシステム」 サステナブル・イノベーションズは、新たに「意味創造推論AIシステム」を開発。これにともない経営に関わる創造的思考を支援する新サービスの提供を9月1日より開始します。 ■「意味創造推論AIシステム」の適用業務AIリコメンドシステム“Innovation Transforming(