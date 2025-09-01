両備システムズは第三者認証機関である一般財団法人日本品質保証機構(JQA)の審査を受け、2025年7月31日付で医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 13485：2016の認証を取得しました。 両備システムズ 両備システムズは第三者認証機関である一般財団法人日本品質保証機構(JQA)の審査を受け、2025年7月31日付で医療機器における品質マネジメントシステムの国際規格であるISO 13485：2016の認