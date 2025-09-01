猪苗代観光協会は、猪苗代町の飲食店を応援するため、プレミアム付き食事券「猪イート」の一般販売を令和7年9月1日(月)より開始します。 猪苗代観光協会 プレミアム付き食事券「猪イート」 猪苗代観光協会は、猪苗代町の飲食店を応援するため、プレミアム付き食事券「猪イート」の一般販売を令和7年9月1日(月)より開始。2,000円で3,000円分(500円券×6枚つづり)の食事券として、猪苗代町内の対象飲食店で利用できます。