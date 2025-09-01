ヤンキース傘下３Ａスクラントンの前田健太投手が３１日深夜放送のテレビ東京系「スポーツリアライブ〜ＳＰＯＲＴＳＲｅａｌ＆Ｌｉｖｅ〜」にＶＴＲ出演し、来季の日本球界復帰を希望した。今季は５月にタイガースを退団後、カブス、ヤンキースのマイナーを渡り歩いている。前田は「本音を言うとマイナーは行きたくなかった。年齢的にも若くないし」と吐露。「今年で終わりと決めているので。アメリカは。メジャーで２０勝