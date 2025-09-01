「プレミアムバンダイ」では、「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」を発売します。 プレミアムバンダイ「ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.」  ・価格：4,400円(税込)(送料・手数料別途)・セット内容：ムービーモンスターシリーズ 躍動 ゴジラ(2023)熱線放射カラーver.…1・対象年齢：3才以上・商品サイズ：約H150×W150×D210mm・商品素材