前回、災害時の“備え”のため低価格で利用できる非常用回線について触れましたが、最近ではさらなる備えとして、スマートフォンから直接利用できる衛星通信サービスも提供されています。 2025年8月時点では、「Starlink」を活用したKDDIの「au Starlink Direct」が「au」ブランド向けに提供されており、「UQ mobile」「povo」の契約者や、他社サービス利用者であっても、「au Starlink Direct専用プラ