さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。 本稿では、2025年9月に開催されるKDDIの「au PAY」などでお得に決済できるキャンペーン情報をご紹介する。ポイント還元時のポイントは、Pontaポイント。 エディオンで最大5万ポイント 8月22日～9月14日と9月15日～10月8日、10月9日～31日のそれぞれの期間中、エディオンの対象店舗で合計5000円以上をau PA