ロックバンド「ONEOKROCK」のTaka（37）がライブ中に左足を骨折したことを1日、自身のインスタグラムで明かした。8月30、31日と日産スタジアムでライブを行った同グループ。Takaは「日産2日目ありがとうあそこにいたマジで全員の愛に支えられたよ！！たすかりました」と感謝を記した。また「でも骨折してました」と左足がギプスで固定されたショットを投稿し「あとでインスタライブしまーす」と伝えた。その後のインス