多くの来場者が集まり、通信の混雑が課題となる大規模音楽フェス。人が集まれば、スマホが繋がりにくくなったり、デジタルチケットやキャッシュレス決済などを使えなくなったりする可能性が高まる。KDDIは、8月29日～31日、山梨県で開催された「SWEET LOVE SHOWER 2025」で、従来比で最大2倍のユーザーを収容できるという新技術搭載の移動基地局車を投入し、より快適な通信環境の構築に取り組んだ。 DB-MM