【こっちむいてFig.初音ミク】 9月中旬 発売予定 価格：1回400円 初音ミク タカラトミーアーツは、ガチャ商品「こっちむいてFig.初音ミク」を9月中旬に発売する。価格は1回400円。 ふりむいたポーズが可愛い、同社オリジナルフィギュア「こっちむいてFig.」シリーズにピアプロキャラクターズが登場。初音ミク、鏡音リン、鏡音レンがラインナッ