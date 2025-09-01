【天津＝吉永亜希子】中露が主導する上海協力機構（ＳＣＯ）首脳会議が３１日、中国の天津で開幕した。議長を務める中国の習近平（シージンピン）国家主席は、米国のトランプ政権に反発する新興・途上国「グローバル・サウス」を引き寄せ、米国主導の国際秩序に対抗する姿勢を強めている。中国国営新華社通信によると習氏は同日夜、首脳らを歓迎する晩さん会で、「世界の不確実性が増しており、地域に平和と安定を、各国に繁栄