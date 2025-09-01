【週刊ヤングマガジン 2025年40号】 9月1日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 本日9月1日に発売されたマンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年40号」の表紙及び巻頭、巻中、巻末グラビアが公開された。 表紙・巻頭グラビアを飾っているのは、ミスマガジン2025 グランプリに輝いた永岡ゆきねさん。 巻中グラビアには、ミスマガジン2025 ミスヤングマガジンに選ばれた晴こ