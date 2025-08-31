8月31日（日）夜 11:25〜11:55 放送みんなで夏色を歌い切ろう後編！『夏色』の歌詞を10パートに分割し1人も被らず歌い切ればクリア！制限時間は2時間！岩尾、庄司、金ちゃん、ちゃんぴおんず大崎をゲストに迎えて挑むも大苦戦！足を引っ張り続けるあの男に制裁が!?方正の歌唱に問題アリ？追い込まれた浜田が緊急会議!?さらに、大崎が衝撃の疑惑を告発!?過去7回すべて成功してきたが…今回はまさかの事態に!?過去最高難易度の挑戦！