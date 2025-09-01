【週刊ヤングマガジン 2025年40号】 9月1日 発売 価格：510円 【拡大画像へ】 講談社は、マンガ雑誌「週刊ヤングマガジン 2025年40号」を本日9月1日に発売する。価格は510円。 巻頭カラーには、9月5日に単行本第7巻が発売される「平成敗残兵☆すみれちゃん」が登場。4社合同「令和の“ヤバ女”フェア」や、7名の漫画家によるゲスト寄稿企画の情報も掲載されている。