【流転に咲く～地脈の神と聖泉の巫女～】 9月1日 先行配信開始 【拡大画像へ】 viviONは、同社の出版レーベル「comipo comics」のオリジナルコミック「流転に咲く～地脈の神と聖泉の巫女～」を、総合電子書籍ストア「comipo」にて9月1日より先行配信する。 本作は、「呪いの子」として迫害されてきた涼野が2度目の人生をやり直す姿が描かれるマンガ。涼野の「