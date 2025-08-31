ブライトンがマンチェスター・シティに逆転勝利イングランド・プレミアリーグ第3節が現地時間8月31日に行われ、ブライトンがホームでマンチェスター・シティと対戦。日本代表MF三笘薫はフル出場を果たし、逆転ゴールをアシストする活躍を見せた。三笘はプレミアリーグ開幕から3試合連続でスタメン出場。定位置の左サイドからマンCゴールに迫った。試合は前半34分、ペナルティーエリア内でボールを受けたFWオマル・マーモウシ