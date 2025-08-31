◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節Ｃ大阪１―１広島（３１日・ヨドコウ桜スタジアム）Ｃ大阪は先制に成功したが追いつかれ、広島と勝ち点１を分け合った。前半３２分にＦＷルーカスフェルナンデスが自ら取ったＰＫを決めて先制に成功した。しかし、後半２７分にＦＫの折り返しを押し込まれて同点にされると、その後のチャンスは相手ＧＫの大迫敬介の好セーブに阻まれるなど、追加点は遠かった。試合後、アーサー・パパス監督