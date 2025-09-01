ダイアン津田篤宏のカラオケでの女性への異常行動が暴露され、元人気アイドルが「怖すぎる」と恐怖に震えるシーンがあった。【映像】ダイアン津田のカラオケでの女性への異常行動『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。人気者になり、地位も名誉も手に入