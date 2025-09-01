人気芸人の18年前の写真が公開され、あまりの変化のなさに千鳥の2人が「昨日やん」などと衝撃を受けるヒトコマがあった。【映像】18年前から全く変わっていない人気芸人のビフォーアフター『チャンスの時間』は、気になるクセ強めの疑問を取り上げたり、気になる若手芸人が対決したりしながら、今後活躍しそうなニュースターを発掘していくバラエティー。千鳥がMCを務める。ゲストには加藤史帆が出演。人気者になり、地位も名