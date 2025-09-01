台湾メディアの鏡週刊は「日本でクレジットカード決済する際に気をつけたい一つのわな」とする記事を掲載した。記事によると、台湾で「日本旅行の達人」と呼ばれる林氏璧（リン・シービー）さんはこのほど、フェイスブックへの投稿で、日本でクレジットカードで支払う際には通貨の選択が非常に重要だと注意喚起した。林さんによると、決済を台湾元にするか現地通貨（日本円）にするか選べる店舗があり、台湾元を選択した場合は店側