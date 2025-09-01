◇イングランド・プレミアリーグ第3節ブライトン2ー1マンチェスターC（2025年8月31日ブライトン）ブライトンの日本代表MF三笘薫（28）は31日、本拠マンチェスター・シティー戦に先発フル出場。1―1の後半44分、スルーパスからFWグルダの決勝ゴールをお膳立て。2―1の逆転勝利に貢献し、トップリーグ通算10度の優勝を誇る強豪相手に勝ち点3を獲得した。9月の日本代表米国遠征メンバーにも選出された三笘は開幕からリーグ