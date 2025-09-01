ブルボンは、ひとくちサイズのかわいいスナックパン「クリームあ〜んぱん練乳いちご」を2025年9月2日(火)に新発売します。 ブルボン「クリームあ〜んぱん練乳いちご」  内容量：38g発売日：箱形態2025年9月2日 (火)全国発売袋形態2025年9月16日(火)全国発売販売チャネル(予定)：コンビニエンスストア、量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプラ