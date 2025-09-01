1974（昭和49）年9月1日、原子力船「むつ」が初航海の太平洋上で原子炉の出力上昇試験中に放射線が漏れる事故を起こした。写真は船長から事情説明を聞く乗組員。母港から寄港を拒否され、1カ月半漂流した。「むつ」はその後原子炉を撤去し、97年に海洋地球研究船「みらい」として再生した。今年で退役する予定。