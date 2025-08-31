８月31日に開催されたプレミアリーグ第３節で、三笘薫を擁するブライトンが、マンチェスター・シティとホームで対戦。三笘がリーグ開幕から３試合連続で先発した。開始９分、相手エースのハーランドに抜け出されるも弱いシュートに助けられ、守護神フェルブルッヘンが難なくキャッチする。19分にはショートカウンターから三笘が裏へ。今季初ゴールが期待される日本代表MFは、相手DFのタイミングを上手くずらしてからゴール左