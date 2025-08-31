三井不動産と本田技研工業（ホンダ）は、東京都中央区で進められている八重洲2丁目中地区再開発ビルに、ホンダの本社を移転することで合意した。三井不動産が一部権利を譲渡する形でオフィスフロアの目玉にする一方、ホンダ現本社の青山ビル（東京都港区南青山）をホンダと三井不動産レジデンシャルが共同で建て替える。【こちらも】東京・三田五丁目西の再開発、45階建ての複合ビル建設へ八重洲2丁目中地区再開発は、三井不動