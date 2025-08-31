8月31日（日）に行われた熊本県八代市長選挙の得票は以下の通り 無所属新人小野泰輔候補（51）36,635票＜当選＞ 無所属現職中村博生候補（66）21,969票 ※開票率99.28％残票423午後11時45分時点